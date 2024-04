Iguatu, Maracanã e Horizonte garantem vaga na Série D de 2025

O Galo do Tabuleiro conquistou a vaga após escapar do rebaixamento no Campeonato Cearense de 2024.

O Estado do Ceará conheceu, na noite da última sexta-feira, 15, o último dos três representantes a garantir vaga no Campeonato Brasileiro Série D de 2025. Após escapar do rebaixamento no Estadual, o Horizonte conquistou espaço na competição nacional da próxima temporada.

O Galo do Tabuleiro se junta agora a Maracanã e Iguatu para formar o trio cearense. Estes dois últimos, inclusive, já disputarão a Quarta Divisão do futebol brasileiro neste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O terceiro representante cearense na série D de 2024 é o Atlético-CE, time que foi rebaixado com Caucaia no Estadual neste ano. Caso queria garantir uma competição nacional no ano de 2025, a Águia da Precabura terá de conquistar o acesso para a Série C do próximo ano.