Primeiro jogo da final do Cearense tem mais de 37 mil torcedores confirmados

Mandante do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2024, o Fortaleza divulgou a parcial de público nesta sexta-feira, 29, véspera do confronto diante do Ceará. Ao todo, 37.304 torcedores já garantiram presença para assistir o Clássico-Rei deste sábado, 30, às 16h40min, na Arena Castelão.

Dos mais de 37 mil torcedores, 28.360 são tricolores. Deste número, 19.980 são sócios que fizeram check-in, enquanto os 8.380 restantes foram ingressos vendidos. Pelo lado do Vovô, que não tem o direito da entrada dos associados por ser o visitante, 8.944 alvinegros compraram ingressos.