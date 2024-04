Catarinense Ramon Abatti Abel apita 1º Clássico-Rei da final do Estadual 2024

Finalistas do Campeonato Cearense 2024 , Fortaleza e Ceará se enfrentarão no sábado, 30, às 16h40min, na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da decisão estadual. O duelo entre Leão e Vovô terá arbitragem de Ramon Abatti Abel (FIFA) , de Santa Catarina.

A escolha por uma equipe de arbitragem formada por profissionais de fora do Estado é decorrente de um pedido conjunto dos clubes finalistas, conforme antecipado pelo Esportes O POVO.

Fortaleza x Ceará: final com peso histórico

Em campo, o Leão vai em busca do inédito hexacampeonato estadual, enquanto o Vovô vai atrás de levantar a taça e quebrar a hegemonia recente do rival. O jogo de volta acontece no dia 06 de abril, às 16h40min, na Arena Castelão.