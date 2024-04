"Motores" de Ceará e Fortaleza, Lourenço e Kauan acirram duelo tático no Clássico-Rei

Os dois jogadores são pilares do meio-campo do Vovô e Leão e desempenham papel fundamental no esquema de jogos dos treinadores Mancini e Vojvoda

No duelo das pranchetas, é certo que ter o domínio do meio-campo não só garante uma vantagem territorial, como também acarreta em diversos outros fatores da partida: o controle sobre o adversário e a pressão ofensiva e defensiva. Nesta dinâmica, destaca-se Lourenço e Kauan, dois atletas que exercem multifunções e são os “motores” do time. Quem se sobressair, certamente dará ótima vantagem ao seu clube.

Em meio ao acirrado embate tático no Clássico-Rei deste sábado, pelo primeiro jogo da decisão, há dois jogadores que chamam atenção: Lourenço, do Ceará , e Kauan, do Fortaleza . Ambos são meias, possuem características semelhantes em campo e desempenham papel fundamental no esquema de jogo de Vagner Mancini e Juan Pablo Vojvoda.

O meia alvinegro, inclusive, teve participação decisiva na classificação do Vovô à final do Campeonato Cearense. Na semifinal, contra o Ferroviário, anotou o segundo gol do time e teve participação direta no terceiro tento, que culminou na vitória por 3 a 2. No duelo da volta, novamente balançou as redes no empate por 1 a 1 com o Tubarão. Em ambos os jogos foi destaque do time.

Construção de jogo, chegada ao ataque e recomposição para marcar. Três pilares importantes no futebol atual que os dois jogadores conseguem entregar. Neste ano, Lourenço já atuou em todas funções do meio-campo. Iniciou como primeiro volante, depois virou um segundo homem e, ao retornar de lesão, se firmou como o armador, mas sem deixar de exercer as atribuições defensivas que vinha fazendo antes.

Kauan é uma das principais surpresas do Fortaleza em 2024. Com apenas 18 anos, o meia foi inserido de vez no elenco profissional neste ano após se destacar no time de base. Embora não fosse a ideia inicial do clube, o bom desempenho o fez assumir um posto de grande responsabilidade: substituir Caio Alexandre. O jovem não sentiu o peso e se firmou como titular. Até gol em Clássico já fez — no 3 a 3 eletrizante pela fase de grupos do Cearense.

Os números de Kauan chamam a atenção. No Estadual, ele é o jogador com mais desarmes (10) entre todos os times e o que mais fez interceptações (8), estatísticas que realçam a sua capacidade defensiva. Além disso, na equipe de Vojvoda, o meia muitas vezes é o responsável por fazer a ligação entre defesa e ataque. Neste aspecto, também tem correspondido: 94% de precisão no passe e o segundo que mais acertou lançamentos no Leão, atrás apenas de João Ricardo.