Duelo de xerifes: Kuscevic e Matheus Felipe comandam defesas na 1ª final do Cearense

Fortaleza e Ceará se enfrentam no jogo de ida da final do certame estadual neste sábado, 30, às 16h40min, na Arena Castelão

Na corrida pelo título do Campeonato Cearense de 2024, cada passo dado por Ceará e Fortaleza nos dois jogos a serem disputados — neste sábado, 30, e no próximo, 6, ambos no Castelão — será imprescindível para decidir quem levanta a taça ao apito final. Por este motivo, nos sete jogos disputados no caminho até a final, ambos os times buscaram se superar.

Com estilos de jogos que foram se encontrando e se afunilando a cada embate, as campanhas de Vovô e Leão se destacaram em relação às demais equipes, e não apenas pelos números. Se no ataque Kervin Andrade e Erick Pulga se destacaram, ainda que com baixa idade, na defesa a experiência e maturidade de Benjamín Kuscevic e Matheus Felipe também foram diferencial e podem ser um positivo elemento surpresa para ambos no jogo deste sábado, 30, às 16h40min, pela primeira final do Estadual.

Do lado do mandante do jogo, Fortaleza, apesar do momento conturbado com recentes resultados negativos — três derrotas seguidas —, Kuscevic pode trazer a segurança que faltou nas últimas três partidas, em que o grupo vai vazado cinco vezes. O número só não é maior exatamente por conta do defensor, que tem sido crucial em momentos em que o grupo parece mais exposto na retaguarda.