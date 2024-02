FCF divulga calendário de jogos das quartas de final do Campeonato Cearense

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na tarde deste domingo, 18, a tabela dos jogos das quartas de final do Campeonato Cearense. As partidas serão disputadas entre os dias 24 de fevereiro e 03 de março, em jogos de ida e volta.

Os embates de ida serão abertos por Ferroviário e Iguatu, que se enfrentam no próximo sábado, 24, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. No dia 25, é a vez do Floresta ser mandante diante do Maracanã na mesma praça esportiva, às 17 horas.

Os jogos de volta estão marcados para ocorrer nos dias 02 e 03 de março. O Iguatu recebe o Ferroviário no estádio Morenão, em Iguatu, enquanto o Macaranã recebe o Floresta no estádio Almir Dutra, em Maracanaú.