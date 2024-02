Lucero destaca importância do Clássico-Rei e diz: "Partida para jogar, viver e ganhar"

Fortaleza e Ceará se enfrentam no próximo sábado, 17, às 16h40min, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Cearense

Provável titular do Fortaleza no Clássico-Rei do próximo sábado, 17, o centroavante Lucero destacou toda importância que a partida contra o Ceará representa para o clube, torcida e jogadores. O argentino, em entrevista coletiva, comentou sobre o clima interno no Pici diante da proximidade do confronto contra o maior rival, neste que será o primeiro encontro das equipes em 2024.

“Sabemos o que significa para o clube, para os torcedores e para nós mesmos. O clássico é uma grande partida para jogar, viver e ganhar. Então vamos dar nosso melhor para poder conquistar a vitória no clássico”, disse Lucero.