Clássico-Rei pelo Cearense tem mais de 32 mil torcedores confirmados

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Parcial inicial do primeiro Fortaleza x Ceará de 2024 foi divulgada na noite desta quinta-feira, 15

Mandante da partida, o Fortaleza divulgou na noite desta quinta-feira, 15, a primeira parcial de ingressos adquiridos para o primeiro Clássico-Rei de 2024. Tricolor do Pici e Ceará se enfrentam no próximo sábado, 17, às 16h40min, pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. Para o embate, mais de 32 mil torcedores já estão garantidos.

Até o momento, foram confirmados 16,819 check-ins e 8.633 ingressos foram adquiridos pela torcida do Fortaleza. A torcida do Ceará já comprou 7.507 ingressos, que totaliza quase 33 mil torcedores para o jogo.