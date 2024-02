FCF define escala de arbitragem para o primeiro Clássico-Rei de 2024; confira

A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Cearense, não contará com a tecnologia do VAR

O jovem árbitro de 29 anos já viveu, anteriormente, a experiência de apitar um Clássico-Rei. Em 2020, comandou a arbitragem do duelo entre o Vovô e Leão pela fase de grupos do Cearense. A partida terminou com vitória do Fortaleza, construída com gols de Wellington Paulista e Yuri César. Bérgson descontou para o Ceará nos minutos finais.

Rodrigues Júnior esteve presente em jogos de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense deste ano. O juiz comandou a arbitragem da estreia do Tricolor do Pici no certame, na vitória do Leão por 2 a 0 sobre o Horizonte. Na última rodada, apitou a goleada por 5 a 0 aplicada pelo Alvinegro de Porangabuçu sobre o Caucaia.

O Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza acontece neste sábado, 17, às 16h40min, na Arena Castelão. Ambas equipes lideram seus respectivos grupos e querem confirmar classificação direta à semifinal do torneio, evitando assim a disputa de mais jogos.

Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza pelo Cearense 2024 não terá VAR

De acordo com o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), Paulo Silvio, em entrevista ao programa Trem Bala, do canal do Youtube do O POVO, a tecnologia do VAR foi oferecida aos clubes, mas não houve qualquer manifestação de intenção dos times pelo uso do equipamento. Por este motivo, o embate irá ocorrer sem o auxílio da arbitragem de vídeo.

"A gente ofereceu a tecnologia, colocamos à disposição caso fosse necessário, mas não houve nenhuma intenção dos clubes e isso é uma decisão dos clubes, pois quem paga a conta é o clube. Não posso colocar sem consultá-los. Não houve uma compreensão para que fosse colocado o VAR nessa partida e, para esse jogo, não há mais tempo hábil para isso. Precisa de autorização, tempo para solicitar o uso da tecnologia. Precisamos mandar ofício para a Fifa, para que se autorize o uso da tecnologia, e já perdemos o prazo", explicou Paulo.



A arbitragem de vídeo está garantida nas fases semifinais e nas finais do Campeonato Cearense de 2024. Conforme regulamento, os clubes podem utilizar o VAR na primeira fase do certame desde que a ferramenta seja também utilizada nos outros jogos da mesma respectiva rodada/fase da competição.



No geral, o uso da tecnologia custa cerca de R$ 25 mil, não incluso no valor as diárias e outras taxas dos três árbitros, do observador e do 'Quality Manager' que trabalham na operação do equipamento.