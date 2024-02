Clássico-Rei pela 5ª rodada do Campeonato Cearense não terá VAR

De acordo com o profissional, a tecnologia foi oferecida aos clubes, mas não houve qualquer manifestação de intenção dos times pelo uso do equipamento. Por este motivo, o embate irá ocorrer sem o auxílio da arbitragem de vídeo.

Válido pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense , o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará que ocorrerá neste sábado, 17, às 16h40min, na Arena Castelão, não terá arbitragem de vídeo. A informação foi dada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), Paulo Silvio, em entrevista ao programa Trem Bala, do canal do Youtube do O POVO .

A tecnologia da arbitragem de vídeo está garantida nas fases semifinais e nas finais do Campeonato Cearense de 2024. No geral, o uso da tecnologia custa cerca de R$ 25 mil, não incluso no valor as diárias e outras taxas dos três árbitros, do observador e do 'Quality Manager' que trabalham na operação do equipamento.

Com arbitragem local

Além de falar sobre a ausência da arbitragem de vídeo, Paulo Silvio também revelou no Trem Bala desta terça-feira, 13, que a arbitragem de todos os jogos da quinta rodada do Campeonato Cearense será composta por árbitros cearenses. Apesar do Clássico-Rei, o profissional acentuou que não houve qualquer pedido de Fortaleza ou Ceará para que um quadro de arbitragem de fora do Estado fosse contratado.

Outros detalhes serão decididos na tarde desta terça-feira, 13, em audiência pública referente a arbitragem de todos os jogos da quinta rodada do torneio estadual.

