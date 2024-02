Caucaia e Horizonte abrem a última rodada da fase de grupos do Cearense

Com três pontos na competição, a Raposa, mandante do duelo, garantiu apenas uma vitória no certame, no jogo de estreia, contra o Barbalha . Nas rodadas seguintes, sofreu três derrotas. O último revés foi a goleada de 5 a 0 sofrida diante do Ceará .

Enfrentando campanhas negativas no Estadual, ambas as equipes ocupam o quarto lugar em seus grupos e disputarão o quadrangular de rebaixamento, chegando para o confronto sem grandes expectativas.

Caucaia e Horizonte se enfrentam no jogo de abertura da quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense . A bola rola nesta quinta-feira, 15, às 19 horas, no Estádio Raimundão, em Caucaia.

O Horizonte, por sua vez, faz uma campanha ainda mais preocupante nesta temporada. O clube não triunfou no Estadual, tendo sofrido três reveses e um empate — a igualdade foi diante do Atlético-CE, na rodada passada. A equipe do técnico Filinto Holanda tem somente um ponto na competição.



Raposa e Galo do Tabuleiro já protagonizaram confronto em três oportunidades. O histórico do embate conta com uma vitória do Caucaia e dois empates. O último duelo ocorreu no Cearense de 2020: o jogo terminou com um empate sem gols no placar.



Caucaia x Horizonte

Caucaia

4-3-3: Matheus Jesus; Diguinho, Regineldo, Diney e Gustavo; Rodrigo Correia, Lucas Maranguape e Vanderlan; Goiaba, Alan e Romário. Téc: Lamar Lima

Horizonte

4-3-3: Marcel; Berg, Ramon, Bruno Miranda e Zé Carlos; Dedé, Jeferson Santos e Léozidio; Natan, Leozinho e Pentecoste. Téc: Filinto Holanda.

Local: Estádio Municipal Raimundo de Oliveira



Data: 15/2/2024