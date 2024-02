Com péssimas campanhas, Horizonte e Atlético-CE empatam pelo Cearense

Horizonte e Atlético-CE empataram no Domingão pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: Reprodução/FCF TV

Em jogo que encerrou a quarta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense, Horizonte e Atlético-CE ficaram no empate por 1 a 1, neste sábado carnavalesco, 10, no estádio Domingão. O resultado representou o primeiro ponto somado por cada equipe na competição, mostrando como fazem péssimas campanhas no certame, tanto que vão disputar o quadrangular do rebaixamento. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Nailton abriu o placar aos 27 minutos, deixando o Atlético-CE em vantagem, mas três minutos depois Natan tratou de empatar o confronto, prestigiado por 222 pagantes.