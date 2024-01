Com gol de Romário, Caucaia vence o Barbalha de virada na estreia do Cearense 2024

O centroavante ex-Ceará foi anotou o gol de cabeça que garantiu a primeira vitória do Tricolor Metropolitano no certame estadual

Com gol de Romário, o Caucaia fez valer o mando de campo do estádio Raimundo de Oliveira e venceu de virada o Barbalha por 2 a 1 na noite de ontem, em duelo que fechou a primeira rodada do Campeonato Cearense de 2024. Com o resultado, o Tricolor Metropolitano se igualou ao Fortaleza e Floresta no topo do Grupo A, todos com três pontos conquistados.

O primeiro tempo foi movimentado na cidade de Caucaia. A Raposa, dona da casa e jogando com o apoio da torcida, iniciou o confronto buscando o protagonismo, com mais posse de bola e ações ofensivas. O Barbalha, apesar da dificuldade de executar a proposta de jogo, baseada nos contra-ataques, conseguiu se sobressair com o trunfo da bola parada, artifício que gerou o primeiro gol do confronto, marcado por Alan Victor.

No lance, o Barbalha cobrou uma falta de longa distância em direção ao gol, a bola carimbou a trave e sobrou para Alan Victor, que não desperdiçou e empurrou para os fundos das redes. A alegria pelo tento do camisa 9, entretanto, não durou muito tempo para a Raposa. Isso porque a resposta do Caucaia aconteceu minutos depois, em bonita jogada concluída pelo atacante Júnior Goiaba.