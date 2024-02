Em cenários opostos, Floresta e Barbalha se enfrentam pelo Estadual

Enquanto Floresta busca classificação para próxima fase, Barbalha tem foco no quadrangular do rebaixamento

Floresta e Barbalha se enfrentam nesta sexta-feira, 9, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Cearense de 2024. Em cenários opostos, as equipes têm objetivos diferentes para o restante do campeonato.

Atualmente em terceiro colocado do grupo A, com seis pontos, o Lobo da Vila Manoel Sátiro tenta garantir uma vaga nas quartas de final do Estadual.

Com a derrota do Caucaia por 5 a 0 contra o Ceará, o Floresta precisa apenas de um empate para garantir a classificação para a próxima fase. Caso vença, o time comandado por Felipe Surian ainda tem chance de alcançar o primeiro lugar do grupo A na última rodada.