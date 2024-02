Fortaleza comunica Floresta que exercerá direito de compra pelo atacante Iarley

Além do destaque na Copinha pelo Fortaleza em 2024, Iarley também se destacou na edição passada, quando vestiu a camisa nove do Floresta na campanha em que, junto com o Tricolor, fez a melhor participação de uma equipe cearense na história da Copinha, chegando às quartas de final do torneio

O Fortaleza irá adquirir 60% dos direitos do atleta, os outros 40% seguem com o Floresta. O valor ainda é mantido em sigilo, mas é uma venda superior a de Marcos Victor ao Ceará, que custou 250 mil aos cofres alvinegros à época.

O atacante Iarley, de 20 anos, que pertence ao Floresta e está emprestado ao Fortaleza , será adquirido em definitivo pelo Leão do Pici. Em entrevista ao programa Trem Bala , exibido no YouTube do O POVO , o executivo de futebol do Floresta, Fred Gomes, confirmou que o Tricolor comunicou a diretoria do Lobo da Vila Manoel Sátiro que irá exercer o direito de compra do atleta.

O contrato de empréstimo vigente se estende até junho de 2024 e foi firmado em fevereiro de 2023. Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior vestindo a camisa do escrete vermelho-azul-e-branco marcando cinco gols em cinco jogos, com direito a três gols ante o Internacional, o jovem atacante já vem treinando com a equipe profissional do Tricolor.

Natural de Bocaina-PI, o ofensivo de 20 anos é formado nas categorias de base do Floresta e iniciou sua trajetória em 2018 na categoria Sub-15. Um de seus feitos pelo Verdão foi se tornar o maior artilheiro em uma única edição do Campeonato Cearense Sub-17, com 22 gols marcados.

Além do destaque na Copinha pelo Fortaleza em 2024, Iarley também se destacou na edição passada, quando vestiu a camisa nove do Floresta na campanha em que, junto com o Tricolor, fez a melhor participação de uma equipe cearense na história da Copinha, chegando às quartas de final do torneio.