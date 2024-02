Com brilho de Pio, Maracanã consegue virada contra Barbalha pelo Cearense

Vice-líder do grupo B com sete pontos, o Maracanã segue sem perder no Campeonato Cearense com duas vitórias e um empate

Em tarde inspirada dos goleiros, o Maracanã conseguiu a virada por 2 a 1 contra o Barbalha na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, neste sábado, 3. Vice-líder do Grupo B, com sete pontos, o Maracanã segue sem perder no Campeonato Cearense, com duas vitórias e um empate.

No primeiro tempo, os goleiros Léo Recife, do time visitante, e Fabrício, da equipe do Cariri, brilharam com grandes defesas e garantiram o 0 a 0 no intervalo do jogo.

Segundo tempo movimentado

Foi somente aos 16 minutos do segundo tempo que o zero saiu do placar. Em cobrança de escanteio, Jacó, camisa 11 do Barbalha, subiu para cabecear a bola para o fundo das redes de Léo Recife.