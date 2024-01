Mandacarú brilha e Maracanã vence o Horizonte de virada pela 2ª rodada do Cearense

Em noite inspirada de Mandacarú, autor de dois gols, o Maracanã venceu o Horizonte de virada por 3 a 1 na noite desta sexta-feira, 26, no Domingão, em jogo que abriu a 2ª rodada do Cearense de 2024. Com o triunfo, o Alviceleste conquistou sua primeira vitória no certame e agora soma quatro pontos na tabela do Grupo A, enquanto o Galo amargou a segunda derrota.

A partida começou de forma frenética e antes dos dez minutos já contabilizava dois gols. O primeiro foi marcado aos cinco, pelo zagueiro Ramon, que aproveitou ótimo escanteio cobrado e abriu o placar para o Horizonte. O clima de festa dos torcedores no Domingão, entretanto, foi encerrado rapidamente.

Sem se abater, o Maracanã reagiu e aos oito minutos empatou com o atacante Vinícius Canindé. No lance, o jogador aproveitou a desatenção da defesa do Horizonte após cobrança de falta próximo do escanteio e finalizou de cabeça, livre na pequena área, sem chances de defesa para o goleiro.