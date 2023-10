Emprestado pelo Ceará, Gabriel Lacerda é campeão na Copa da Austrália

O herói do título foi outro brasileiro, o atacante Fábio Gomes, que entrou aos 20 minutos do segundo tempo quando a partida estava empatada em 1 a 1. Minutos depois, o atleta, que pertence ao Atlético-MG, marcou duas vezes e fechou a partida em 3 a 1.

Um mês após deixar o Ceará, o zagueiro Gabriel Lacerda já está comemorando um título. Jogando do outro lado do mundo, ele celebrou junto com seus companheiros de Sydney FC, o título de campeão da Copa da Austrália 2023. A partida aconteceu nesse sábado, 7 de outubro, contra o Brisbane Roar.

No Ceará desde 2019, Gabriel Lacerda ficou fora dos planos do time de Vagner Mancini e foi emprestado ao Sydney, que tem a opção de compra com valor fixado ao fim do contrato, estipulado para o fim de 2025. Pelo Vovô, ele fez parte da campanha que conquistou os títulos da Copa do Nordeste de 2020 e 2023. Ao todo, disputou 102 partidas e marcou quatro gols com a camisa alvinegra.