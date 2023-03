Ferroviário x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 12 de março (12/03), pelas semifinais do Campeonato Cearense 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Record, no serviço de pay-per-view Nosso Futebol e no serviço de streaming Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Do lado do mandante, o Tubarão da Barra vive um excelente momento na temporada. A última vez que a equipe não saiu de campo com ponto somado foino dia 07 de fevereiro, quando foi derrotada pelo Iguatu. De lá para cá, o grupo comandado por Paulinho Kobayashi somou cinco vitórias e três empates. Em 2023, a equipe possui oito triunfos, sete empates e apenas dois reveses.



Do outro lado do campo,o Fortaleza, com elenco mais caro e mais robusto, tem diferentes focos na temporada — como a Copa Libertadores, mas não desvaloriza o certame estadual em função da competição internacional. A temporada da equipe de Vojvoda até aquitem sido de mudanças e adaptações, mas o elenco quer a vitória diante do Ferroviário para se firmar ainda mais na busca pelo pentacampeonato estadual, conforme acentuou Lucas Crispim antes do duelo.

Ferroviário x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Record : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta Nosso Futebol : Serviço de Pay-Per-View

: Serviço de Pay-Per-View DAZN: Serviço de Streaming



Campeonato Cearense 2023 - Ferroviário x Fortaleza

Ferroviário

4-3-3:Douglas Dias;Rodrigo Negueba,Alisson,Éder Lima,Mattheus Silva;Vinicius Paulista,Lincoln eFelipe Guedes;Deisinho,Ciel eErick Pulga. Téc: Paulinho Kobayashi

Fortaleza

4-3-3:João Ricardo;Yago Pikachu,Emanuel Brítez,Brayan Ceballos eSammuel;Lucas Sasha,Zé Welison eLucas Crispim;Júnior Santos,Lucero e Guilherme. Téc: Vojvoda

Quando será Ferroviário x Fortaleza

Hoje, domingo, 12 de março (12/03), às 18h30min

Onde será Ferroviário x Fortaleza

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

