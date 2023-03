Corinthians x Ituano ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Ituano se enfrentam hoje, domingo, 12 de março (12/03), pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Record, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o grau da lesão de Renato é 1, ou seja, a mais leve, advinda de uma pancada e não de torção. Diante disso, a escala da dor do jogador é o guia nas avaliações diárias. A recuperação é muito individual, de atleta para atleta.

Preservados na última rodada por estarem pendurados, com dois cartões amarelos, o goleiro Cássio, o meia Roni e o atacante Adson retornam à equipe.

Do outro lado, o Ituano conquistou a vaga para as quartas do Paulista na última rodada da fase de grupos, depois de vencer o Santos por 3 a 0. O Galo de Itu contou também com a derrota do São Bento para o Red Bull Bragantino.

A equipe do interior paulista ficou em segundo lugar no grupo C, com 12 pontos. Na fase de grupos, a equipe conquistou três vitórias, sofreu seis derrotas e três empates. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Ituano ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Premiere : Serviço de pay-per-view



: Serviço de pay-per-view Paulistão Play: Serviço de Streaming

Campeonato Paulista 2023 - Corinthians x Ituano

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni (Fausto), Giuliano, Paulinho e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Ituano

Jefferson Paulino; Raí Ramos, Frazan, Bernardo e Mário Sérgio; Marcelo Freitas (Rafael Pereira), André Luiz e Eduardo Person; Paulo Victor, Rafael Silva e Gabriel Barros.

Quando será Corinthians x Ituano

Hoje, domingo, 12 de março (12/03), às 16 horas

Onde será Corinthians x Ituano

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

