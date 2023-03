Athletic x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletic e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 12 de março (12/03), pelas semifinais do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para encarar o Athletic, o técnico Eduardo Coudet ainda não contará com Guilherme Arana, Igor Rabello e Alan Kardek, que permanecem no departamento médico. Já Zaracho, que está de volta depois de ser liberado para viajar para a Argentina, é dúvida.

Do outro lado, o Athletic chega embalado para tentar surpreender o Atlético-MG. A equipe ficou na vice-liderança do grupo A, com 15 pontos. O clube conta com a força da sua torcida. Atuando em casa, o Athletic não perde desde março de 2022. Os ingressos para o duelo contra o Galo estão esgotados. (Com Gazeta Esportiva)

Athletic x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de pay-per-view



Campeonato Mineiro 2023 - Athletic x Atlético-MG

Athletic

Júlio César; Rômulo, Danilo, Edson e Vinícius Silva (Alason); Diego Fumaça, Vini Locatelli e Antônio Falcão; Welinton Torrão, Douglas Santos e Sassá.

Atlético-MG

Éverson; Nathan, Réver e Paulo Henrique; Rubens e Otávio; Igor Gomes, Pedrinho e Paulinho; Hulk.

Quando será Athletic x Atlético-MG

Hoje, domingo, 12 de março (12/03), às 16 horas

Onde será Athletic x Atlético-MG

Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG)

