Volta Redonda x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Volta Redonda e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 12 de março (12/03), pelas semifinais do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O treinador do Fluminense deve manter a base que enfrentou o Flamengo. Mas a escalação só vai ser revelada no vestiário, minutos antes do confronto. O volante Felipe Melo, que é reserva, cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Rubro-Negro.



Pelo lado do Volta Redonda, o técnico Rogério Correa conta com o retorno do lateral-direito Wellington Silva, que cumpriu suspensão diante do Boavista. O veterano vai ocupar a vaga de Iury. O destaque do time é o atacante Lelê, artilheiro do Estadual com 12 gols, dois a mais que Cano, segundo colocado nesta briga. Lelê, inclusive, já está negociado com o Fluminense. (Com Gazeta Esportiva)

Volta Redonda x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta Bandsports: Canal de TV a cabo



Campeonato Carioca 2023 - Volta Redonda x Fluminense

Volta Redonda

Vinícius, Wellington Silva, Alix, Sandro Silva e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu, Luciano e Luizinho; Pedrinho e Lelê.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.

Quando será Volta Redonda x Fluminense

Hoje, domingo, 12 de março (12/03), às 18 horas

Onde será Volta Redonda x Fluminense

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

