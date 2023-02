Primeiro Clássico-Rei do ano não tinha um vencedor desde 2018

Ceará e Fortaleza se enfrentaram na noite desta terça-feira, 7, em jogo da quinta rodada do Campeonato Cearense 2023. Com gols de Guilherme Castilho e Erick, o time alvinegro venceu o maior rival por 2 a 1. O gol tricolor foi marcado por Thiago Galhardo.

A vitória do Vovô marcou a quebra de um jejum que já durava cinco anos: desde 2018, o primeiro Clássico-Rei da temporada não terminava com um time vencedor. Na ocasião, o Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 0 com gols de Valdo e Elton em jogo da primeira fase do Estadual. O triunfo ocorreu no dia 4 de fevereiro daquele ano.

Desde então, nenhum dos dois times havia vencido o primeiro clássico do ano. Em 2019, empate sem gols. Um ano depois, tudo igual em 1 a 1 com gols de Klaus (Ceará) e Osvaldo (Fortaleza). Em 2021, o placar de 2019 se repetiu e a partida acabou zerada.

No ano passado, mais um empate em 1 a 1. Dessa vez, Mendoza e Moisés balançaram as redes para Vovô e Leão, respectivamente.

Confira os primeiros Clássicos de cada ano:

Fortaleza 0x2 Ceará - 2018

Fortaleza 0x0 Ceará - 2019

Fortaleza 1x1 Ceará - 2020

Ceará 0x0 Fortaleza - 2021

Fortaleza 1x1 Ceará - 2022

