CBF define data de sorteio da primeira fase da Copa do Brasil

Os confrontos da fase inicial da Copa do Brasil serão conhecidos na próxima quarta-feira, 8, via sorteio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a data do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. O evento, que definirá os 40 confrontos e os mandos de campo da segunda fase, acontecerá na próxima quarta-feira, 8, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Ao todo, o futebol cearense terá cinco representantes. São eles: Fortaleza, Ferroviário, Caucaia, Iguatu e Ceará. Destes, apenas o Leão do Pici não irá iniciar a competição na fase inicial por ser um dos representantes do Brasil na Copa Libertadores da América.

Na primeira fase, os confrontos serão definidos em jogo único. O mando de campo ficará para o time de posicionamento inferior no ranking de clubes da CBF. Por outro lado, o visitante jogará com a vantagem do empate. Uma vitória simples classifica qualquer das equipes.

O sorteio dos confrontos da primeira fase será transmitido pela CBF TV, no Youtube.

CBF define cotas de premiação da Copa do Brasil 2023

A CBF definiu as cotas de premiação da Copa do Brasil 2023. O valor desta temporada é 20% superior em relação a última edição. Ao todo, 92 times brigarão pela taça do torneio, que concederá R$ 70 milhões para o campeão, além do montante acumulado nas fases anteriores.

Assim como nas edições anteriores, os clubes serão divididos em três grupos. Porém, esse ano a divisão não foi realizada com base no ranking da CBF, mas sim por divisão.

Dessa maneira, o Grupo I será formado pelas 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto o Grupo II pelos times da Série B. Já o Grupo III terá os clubes da Série C, D e outros que preencheram as demais vagas para disputar a competição.

Na primeira divisão, o Fortaleza permaneceu no Grupo I. Rebaixado para a Série B da última temporada, o Ceará ficou no Grupo II. Os demais cearenses – Ferroviário, Caucaia e Iguatu – integram o Grupo III. Nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, as cotas são diferentes para cada grupo. A partir da terceira fase os valores se igualam até a final da competição.

Por estar na Libertadores, o Tricolor do Pici entrará apenas na 3ª fase e receberá R$ 2,1 milhões por participação. Os outros clubes entrarão logo na primeira fase. O Ceará receberá R$ 1,25 milhão, enquanto Ferroviário, Caucaia e Iguatu R$ 750 mil.

Confira os valores para cada fase da competição

1ª fase

Grupo I – R$ 1,4 milhão Grupo II – R$ 1,25 milhão Grupo III – R$ 750 mil

2ª fase

Grupo I – R$ 1,7 milhão Grupo II – R$ 1,4 milhão Grupo III – R$ 900 mil

3ª fase

R$ 2,1 milhões

Oitavas de final

R$ 3,3 milhões

Quartas de final

R$ 4,3 milhões

Semifinais

R$ 9 milhões

Vice-campeão

R$ 30 milhões

Campeão

R$ 70 milhões

*A partir da terceira fase todos os clubes passam a ganhar o mesmo valor

