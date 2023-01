Fortaleza x Caucaia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Cearense 2023 entre Fortaleza e Caucaia será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Fortaleza e Caucaia se enfrentam hoje, quarta, 18 de janeiro (18/01), pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.



Na primeira rodada, o Tricolor venceu o Iguatu por 2 a 0, também no PV. Por outro lado, o Caucaia estreou com derrota para o Maracanã, por 1 a 0, no Estádio João Ronaldo, em Pacajus.

A escalação do escrete vermelho-azul-e-branco ainda é uma incógnita. Diante da variedade de opções, e também por ser início de temporada, é natural que o técnico Juan Pablo Vojvoda rode o elenco e dê oportunidade para todos os jogadores. Portanto, o esperado é que o time titular sofra alterações para o duelo diante do Caucaia em relação aos 11 iniciais da estreia contra o Iguatu. (Com Guilherme de Andrade)

Fortaleza x Caucaia vivo: onde assistir à transmissão

Nosso Futebol: serviço de pay-per-view



Campeonato Cearense 2023 - Fortaleza x Caucaia

Escalação provável

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga (Brítez), Benevenuto e Ceballos (Titi); Yago Pikachu, Hércules (Lucas Sasha), Caio Alexandre (Zé Welison) e Lucas Crispim (Bruno Pacheco); Romarinho, Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda..

Caucaia

Célio; Ceará, Túlio, Airton Júnior e Matheus Maranguape; Leylon, Wilker e Brayann; Isaías, Juliano e Lesley. Técnico Roberto Carlos.

Quando será Fortaleza x Caucaia

Hoje, quarta, 18 de janeiro (18/01), às 20 horas

Onde será Fortaleza x Caucaia

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

