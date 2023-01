Guarani x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Guarani e Santos se enfrentam hoje, quarta, 18 de janeiro (18/01), pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), às 21h35min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Record, no site R7 e nos serviços de pay-per-view Premiere e Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.



O Peixe estreou com o pé direito na competição, batendo o Mirassol, de virada, na Vila Belmiro, por 2 a 1. Assim, voltou a vencer no primeiro jogo do Estadual após quatro anos e assumiu o segundo posto do grupo A, com três pontos somados, atrás apenas do Botafogo-SP.

Já o Guarani não teve a mesma sorte do adversário e foi derrotado em sua primeira aparição no Estadual, por 1 a 0, pelo Santo André. Desta forma, o Bugre ocupa o terceiro lugar do grupo B, abaixo de Mirassol e São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)



Guarani x Santos vivo: onde assistir à transmissão

Record: TV aberta

TV aberta R7: site online da Record

site online da Record Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Paulistão Play: serviço de pay-per-view

Campeonato Paulista 2023 - Guarani x Santos

Escalação provável

Guarani

Mauricio Kozlinski; Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castán e Jamerson; Leandro Vilela (Guilherme), Yago e Giavanni Augusto; Bruno José, Bruninho (Nicolas) e Derek (Jenison).

Santos

João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Zanocelo, Dodi e Soteldo; Mendoza, Lucas Braga (Ângelo) e Marcos Leonardo.

Quando será Guarani x Santos

Hoje, quarta, 18 de janeiro (18/01), às 21 horas e 35 minutos

Onde será Guarani x Santos

Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

