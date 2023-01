Madureira x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Madureira e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 18 de janeiro (18/01), pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no estádio Kleber Andrade, no Cariacica (ES), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de tv fechada Bandsports Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.



O Flamengo é o grande favorito para o confronto e para a conquista do Campeonato Carioca. O confronto contra o Audax-RJ, pela quinta rodada do Estadual, foi adiantado em função do calendário do Fla, que disputará a Supercopa contra o Palmeiras, no próximo dia 28.

Já o Madureira empatou no seu jogo de estreia, contra o Vasco, e busca a primeira vitória para alcançar a classificação para a próxima fase do Estadual. (Com Gazeta Esportiva)

Madureira x Flamengo vivo: onde assistir à transmissão

Bandsports: na TV fechada

Campeonato Carioca 2023 - Madureira x Flamengo

Escalação provável

Madureira

Dida; Rhuan, Pedro Cavalini, Wagner Iguatu, Bryan; Banguelê, Matheus Lira, Henrique, Pablo Pardal, Luiz Paulo; Gui Augusto.

Flamengo

Santos, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.



Quando será Madureira x Flamengo

Hoje, quarta, 18 de janeiro (18/01), às 19 horas

Onde será Madureira x Flamengo

Estádio Kleber Andrade, no Cariacica (ES)



