Corinthians x Água Santa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Água Santa se enfrentam hoje, quarta, 18 de janeiro (18/01), pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de pay-per-view Premiere e Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.



Na primeira rodada, a equipe comandada por Fernando Lázaro perdeu de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino e, com isso, é o lanterna do grupo C, zerado, atrás de Ferroviária (três), Ituano e São Bento (um ponto cada).

Naquela ocasião, o treinador não pôde contar com diversos nomes, casos de Renato Augusto, Yuri Alberto, Romero, Adson e Matheus Bidu, mas todos estão à disposição agora.

Por outro lado, o volante Fausto Vera é baixa confirmada, após ter sido substituído ainda no primeiro tempo do último compromisso. Ele teve trauma no pé com entorse no tornozelo e deve ficar de uma semana a dez dias fora dos gramados. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Água Santa vivo: onde assistir à transmissão

Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Paulistão Play: serviço de pay-per-view

Campeonato Paulista 2023 - Corinthians x Água Santa

Escalação provável

Corinthians

Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz (Cantillo), Maycon, Renato Augusto e Giuliano; Róger Guedes e Yuri Alberto (Romero ou Júnior Moraes). Técnico: Fernando Lázaro.

Água Santa

Gabriel; Reginaldo, Gabriel Inocencio (Marcondes), Didi e Patrick; Luan, Lucas Henrique, Igor; Lucas Tocantins, Bruno e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.



Quando será Corinthians x Água Santa

Hoje, quarta, 18 de janeiro (18/01), às 19 horas e 30 minutos

Onde será Corinthians x Água Santa

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

