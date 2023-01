No Ronaldão, Atlético-CE e Pacajus empataram na estreia pelo Cearense 2023

Águia da Precabura e Índio do Vale do Caju ficaram no 1 a 1, na noite deste domingo, 15, marcando o primeiro empate do Estadual

Atlético-CE e Pacajus protagonizaram o primeiro empate do Campeonato Cearense 2023. Na noite deste domingo, 15, no estádio João Ronaldo, o placar do duelo entre eles foi de 1 a 1.

Os dois tentos foram marcados no segundo tempo e por atletas que saíram do banco de reservas. A Águia da Precabura saiu na frente, com gol de Raí, aos 30 minutos. O Índio do Vale do Caju só conseguiu igualar o placar aos 43, com gol de cabeça marcado por Lopeu.

Apesar da partida ter ocorrido em Pacajus, o mandante foi o Atlético-CE. Os dois só voltam a jogar pelo Estadual na próxima semana. Enquanto o time da região metropolitana vai encarar o Ceará no PV, dia 24, a equipe da Lagoa Redonda só entrará em campo novamente dia 26, contra o Ferroviário, também no estádio Presidente Vargas.

A primeira rodada do Campeonato Cearense ainda não está encerrada. Nesta segunda-feira, 16, Ferroviário e Barbalha disputam a última partida no PV, às 20 horas.



