Maracanã vence o Caucaia na primeira rodada do Campeonato Cearense

Com gol do centroavante Hudson, a equipe de Maracanaú estreou com vitória por 1 a 0 no certame

As disputas no Campeonato Cearense iniciaram a todo vapor. No segundo jogo deste sábado, 14, o Maracanã levou a melhor sobre o Caucaia e largou com o pé direito na competição. O placar final foi de 1 a 0, no Estádio João Ronaldo, em Pacajus.

Sobre o assunto Pikachu se destaca e Fortaleza vence Iguatu na estreia do Campeonato Cearense

Pelé é homenageado em estreia do Campeonato Cearense

Cearense 2023: jogo entre Guarani-J e Ceará terá transmissão exclusiva no pay-per-view

O responsável por marcar o gol da vitória do Maracanã foi o centroavante Hudson, logo no começo da segunda etapa. Aos três minutos, o camisa 9 recebeu em profundidade, deixou um marcador no chão e chutou no canto do gol adversário para garantir o resultado positivo de sua equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Maracanã volta à campo apenas no dia 25 (quarta-feira), para enfrentar o Barbalha na Arena Romeirão, às 20 horas. Por outro lado, o próximo compromisso do Caucaia é na próxima quarta-feira, 18, no PV, contra o Fortaleza. A bola rola às 20 horas.

Tags