Ferroviário enfrenta o Barbalha na primeira rodada do Campeonato Cearense

Depois de garantir vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, o Ferroviário vira a chave e volta todo o foco para a estreia no Campeonato Cearense. Na noite desta segunda-feira, 15, o Tubarão da Barra do Ceará encara o Barbalha pela primeira rodada do estadual. A bola rola a partir das 20 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Este será o terceiro jogo do escrete coral na temporada de 2023. Anteriormente, o Ferroviário disputou duas partidas, contra Asa-AL e Confiança-SE, válidas pelas fases preliminares da Copa do Nordeste. Em ambos os compromissos, o time cearense empatou no tempo normal e venceu nos pênaltis. Com isso, o Tubarão garantiu vaga no grupo A da competição regional.

Porém, o clima de comemoração ficou para trás e o Ferroviário busca voltar todo o foco para o “Manjadinho”. O lateral-esquerdo Mattheus Silva, em sonora divulgada pela assessoria do clube, ressaltou a importância do Campeonato Cearense para o time coral. Ele também reconheceu a qualidade o Barbalha:

"O primeiro objetivo do clube foi esse (fase de grupos do Nordestão) e ainda bem que conseguimos isso, mas agora precisamos virar a chave para uma competição que tem muita importância para nós, que é o Campeonato Cearense. O primeiro desafio é contra a equipe do Barbalha, que eu já pude atuar. Sabemos da potência que é essa equipe, mas vamos buscar o resultado positivo", disse.

O lateral-esquerdo também comemorou o fato de jogar no Estádio Presidente Vargas, devido a qualidade do gramado: "Sem dúvidas. Nossa equipe é uma equipe de qualidade, que gosta de ficar com a bola, gosta de propor o jogo, e aquele campo vai facilitar para a nossa equipe".

O treinador Paulinho Kobayashi terá um reforço para a estreia no Campeonato Cearense. O volante Vinícius Paulista, anunciado pelo Ferroviário na sexta-feira, 13, já está regularizado e apto para realizar o primeiro jogo no novo clube. Portanto, fica à critério da comissão técnica utilizar ou não o atleta de 26 anos.

O Barbalha, por sua vez, ainda não disputou nenhuma partida oficial na atual temporada. Durante o período de preparação, a equipe do técnico Roni Araújo disputou dois amistosos contra o Sousa-PB e Iguatu. No primeiro jogo, o placar terminou em 0 a 0. O resultado do segundo compromisso não foi divulgado.

De volta à elite do futebol cearense, o principal objetivo do Barbalha no estadual de 2023 é garantir a permanência. Para isso, uma estreia com o pé direito, diante de um forte adversário, é de suma importância para as pretensões da equipe do interior. O treinador Roni divulgou os relacionados para o confronto diante do Ferroviário:

Lyon, Natanael, Cuero, CHarles, Anderson, dalvan, Rogério, João Neto, Zé Preto, Renatinho, Romário, Valência, Jordan, Diego Noca, Eduardo, Helenilson, Lael, Alan Victor, Douglas, Bidu e Adrian. Estes são os atletas listados pelo Barbalha para a estreia no Cearense 2023.

Ferroviário x Barbalha

Ferroviário

Douglas Dias; Wesley, Roni Lobo, Éder Lima e Mateus Silva; Lincoln, Felipe Guedes e Cairo; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Barbalha

Lyon; Popó, Charles, Cuero e Henrique; Anderson, João Neto, Lael; Renatinho, Romário e Bidu. Técnico: Roni Araújo.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 15/01/2023

Horário: 20 horas

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho

Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior e Yuri Rodrigues Cunha

Transmissão: FCF TV, Rádio O POVO CBN e CBN Cariri

