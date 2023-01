Cearense 2023: Ferroviário aposta em velhos conhecidos para surpreender

Clube deseja repetir façanha da última temporada, quando avançou para o mata-mata do Estadual. Veja tudo sobre o Ferroviário no Campeonato Cearense 2023

O Ferroviário inicia o Campeonato Cearense no dia 15 de janeiro, diante do Barbalha, no estádio Elzir Cabral. Para a competição, o Tubarão da Barra aposta em uma mescla de um elenco experiente, com jogadores que tiveram passagens pelo clube e pelo futebol local, e atletas mais jovens, sendo alguns promovidos da base.

O time sofreu uma reformulação geral do plantel que disputou a Série C em 2022 e acabou rebaixado para a quarta divisão. Entre os novos jogadores que reforçarão o time para o Estadual estão o atacante Ciel, de 40 anos, o goleiro Douglas Dias, 35, e o meia Juninho Quixadá, 37. Os três acumulam passagens pelo futebol cearense.

Campeonato Cearense 2023: CONFIRA guia completo do Estadual

No comando técnico, o Ferroviário repatriou Paulinho Kobayashi, que treinou o clube em seis jogos no primeiro trimestre de 2022. Acabou amargando duas eliminações: nas semifinais do Estadual, na qual foi derrotado pelo Fortaleza, e na 1ª fase da Copa do Brasil, que terminou desclassificado pelo Nova Venécia-ES ao perder de virada. O comandante finalizou o primeiro ciclo no Tubarão sem conquistar uma vitória.

Junto com Kobayashi, o auxiliar técnico Marcelo Copertino também retorna ao time. Com passagens pelo futebol cearense, Carlisson Fernandes é o novo preparador físico da equipe e Norran Ferreira assume como fisioterapeuta. Ambos já integram a comissão técnica.

A pré-temporada do Ferrão foi iniciada em 21 de novembro. Desde então, a comissão técnica teve mais de dois meses para preparar o elenco e entrosar os atletas para a disputa do Estadual. Ao todo, o Tubarão anunciou 18 jogadores.

Antes de iniciar o Estadual, o Ferroviário jogou três partidas na pré-temporada. O Ferrão encarou o sub-20 do Fortaleza e venceu por 2 a 0, com gols de Erick Pulga e Ciel. No segundo confronto, bateu o Potiguar-RN pelo mesmo placar; Ciel e Cairo quem balançaram as redes. O último compromisso foi diante do time sub-20 do Ceará, e o Tubarão novamente saiu vitorioso.

Além dos duelos de preparação, o escrete coral entrou em campo pela fase prévia da Copa do Nordeste e teve êxito. Na primeira etapa, bateu o ASA-AL nos pênaltis no PV. Na sequência, superou o Confiança-SE também nas penalidades, fora de casa, e conseguiu classificação para a fase de grupos do torneio regional, embolsando premiação de R$ 1,9 milhão.

Calendário do Ferroviário no Campeonato Cearense 2023

1ª rodada - Ferroviário x Barbalha

x Barbalha 2ª rodada - Ferroviário x Atlético-CE

x Atlético-CE 3ª rodada - Caucaia x Ferroviário

4ª rodada - Ferroviário x Ceará

x Ceará 5ª rodada - Iguatu x Ferroviário



Ferroviário Atlético Clube



Alcunha: Tubarão da Barra

Cidade: Fortaleza (CE)

Fundação: 09/05/1933

Presidente: Aderson Maia Nogueira Júnior

Calendário em 2023: Série A do Campeonato Cearense; Série D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil

Elenco do Ferroviário completo para o Campeonato Cearense 2023

Confira abaixo a lista de jogadores

Goleiros

Caio Ruan

Douglas Dias

Hugo

Zagueiros

Edgar Silva

Fabão

Roni Lobo

Laterais

Mattheus Silva

Negueba

Wesley

Zé Carlos

Andrezinho

Meias

Felipe Guedes

Guilherme Amorim

Lincoln

César Sampaio

Rendell

Cairo

Matheus Lima

Atacantes

Ciel

Deysinho

Erick Pulga

Hugo Freitas

Juninho Quixadá

Caio Santana

Comissão técnica do Ferroviário para o Campeonato Cearense

Técnico: Paulinho Kobayashi

Aux. Técnico: Marcelo Copertino

Preparador físico: Carlisson Fernandes

