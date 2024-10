Lisca provoca torcida e xinga presidente do Sport em vitória do América-MG

O treinador, que também tem passagens pelo Ceará, comandou o Sport em 2022 e saiu do clube após um mês no comando técnico

O treinador passou pelo Sport em 2022 e saiu para treinar o Santos após um mês, gerando atrito, o que também expicou na coletiva pós-jogo, na qual amenizou o clima e falou da boa relação com os atletas que treinou no time pernambucano. Os xingamentos de Lisca aconteceram logo após o apito final, em comemoração pela vitória por 2 a 1.

Eufórico após a vitória do América-MG sobre o Sport, na noite desta segunda-feira, 28, o treinador Lisca, que também tem passagens pelo Ceará , comemorou a vitória de seu time provocando a torcida do clube adversário e proferindo xingamentos ao presidente Yuri Romão, atual mandatário do Leão da Ilha.

"Manda esse presidente merda tomar no c*, eu nunca vou perder para ele. Nunca vou perder para ele, nunca", disse o técnico do coelho logo após o apito final da partida que terminou encerrada em 2 a 1 para o América-MG. Na comemoração, o técnico ainda provocou a torcida rival com gestos.

Clima tranquilo na coletiva

“Eles me adoram. O amor e o ódio estão muito próximos na vida. Foi uma passagem em que mobilizei muito o Sport. Quando cheguei, o clube, os jogadores, o Thierry foi ali me dar a camisa. Todos os jogadores me abraçando, isso é passado, não adianta remoer. Eu gosto muito do Sport. A torcida sabe disso”, disse Lisca na coletiva concedida após o término da partida, ao acalmar dos ânimos.

“A gente brinca. Eles me homenagearam, eu os homenageei. Se você brinca, você libera para brincar. Mas quando estava no Náutico era assim também. Quem perdeu muito fui eu, para curtir o que tinha construído em Recife. A gente aprende. Não me arrependo, mas vejo que foi um erro. No Santos, não tinha o respaldo que tinha no Sport”, finalizou.

Em junho de 2022, Lisca passou menos de um mês no comando do Sport. À época, gerou um efeito instantâneo no time, positivamente. Dada a boa fase, foi procurado pelo Santos. Antes que desse qualquer notícia, o mandatário Yuri Romão anunciou o desligamento do profissional, que viria a assinar com o time da Vila.