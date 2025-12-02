Após falas homofóbicas, grupo LGBTQIAP+ entra com ação contra Abel Braga

Abel Braga deu declarações homofóbicas em sua chegada ao Internacional / Crédito: Ricardo Duarte / SC Internacional

A ONG Arco-Íris LGBTI+entrou com uma ação no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Internacional e o técnico Abel Braga, após declarações homofóbicas do treinador em sua coletiva de apresentação. Além do Colorado e seu comandante, o ex-treinador da equipe, Ramon Díaz, também foi incluindo na denúncia devido a declarações misóginas emitidas enquanto empregado do clube. A entidade solicita que o STJD, por meio de sua procuradoria, faça denúncias contra o Inter e os técnicos citados. O pedido também exige práticas que envolvam iniciativas afirmativas, buscando a reparação dos acontecimentos por parte dos envolvidos.