Craque Neto detona Abel Braga por declaração e cobra Internacional: “Cambada de covardes”Veja o vídeo do momento em que o apresentador interrompeu a programação para repercutir a fala homofóbica do técnico colorado
A fala preconceituosa de Abel Braga em sua reapresentação no Internacional dominou a abertura do programa ‘Os Donos da Bola’ dessa segunda-feira (1). Antes de repercutir os assuntos esportivos em pauta, o apresentador Neto abriu espaço na programação para abordar sobre o comentário homofóbico feito pelo técnico em coletiva de imprensa, no domingo passado.
Em coletiva, o técnico afirmou que os jogadores deveriam para de vestir a “camisa rosa” nos treinamentos, pois “é coisa de viado”. O uniforme faz parte da ação com a Adidas para o Outubro Rosa, que reforça a conscientização do câncer de mama.
“Pô, eu não quero a porr* do meu time treinando de camisa rosa. Parece time de viado”, declarou.
Craque Neto responde ao vivo
A fala provocou forte indignação no apresentador, que, conforme mencionado, dedicou alguns minutos ao assunto. Visivelmente incomodado, ele criticou o treinador e questionou a conduta do clube diante do episódio.
“Abel Braga, vocês merecem cair. Cair pra 5ª divisão. Por sinal, você sabe o que significa o Outubro Rosa? […] Mas não pode viado jogar… não é viado, não, meu irmão! É homossexual, é orientação sexual. Todos nós somos iguais. Todos perante a Deus”, disse Neto.
O comentarista também criticou o que considera uma falta de posicionamento interno, além de ter ampliado o debate para outros problemas do clube. Neto se incomodou com a relação entre a cor do uniforme e o momento colorado no Brasileirão.
“E ninguém fala nada. O problema do Inter é jogar de rosa. Não são as pessoas que roubam, as pessoas que fizeram mau negócio, administração errada… Ou diretor errado, jogador medíocre… cambada de covardes! Nem os 53 gols que tomou no Brasileiro… ninguém fala nada, mas eu falo”, completou.
Rapaz, o craque Neto passou o trator em Abel Braga após a declaração homofóbica do técnico do Internacional. Falou tudo!Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags