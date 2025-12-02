Craque Neto detona Abel Braga por declaração e cobra Internacional: “Cambada de covardes”

Veja o vídeo do momento em que o apresentador interrompeu a programação para repercutir a fala homofóbica do técnico colorado / Crédito: Jogada 10

A fala preconceituosa de Abel Braga em sua reapresentação no Internacional dominou a abertura do programa ‘Os Donos da Bola’ dessa segunda-feira (1). Antes de repercutir os assuntos esportivos em pauta, o apresentador Neto abriu espaço na programação para abordar sobre o comentário homofóbico feito pelo técnico em coletiva de imprensa, no domingo passado.

Em coletiva, o técnico afirmou que os jogadores deveriam para de vestir a “camisa rosa” nos treinamentos, pois “é coisa de viado”. O uniforme faz parte da ação com a Adidas para o Outubro Rosa, que reforça a conscientização do câncer de mama. “Pô, eu não quero a porr* do meu time treinando de camisa rosa. Parece time de viado”, declarou. Craque Neto responde ao vivo

A fala provocou forte indignação no apresentador, que, conforme mencionado, dedicou alguns minutos ao assunto. Visivelmente incomodado, ele criticou o treinador e questionou a conduta do clube diante do episódio. “Abel Braga, vocês merecem cair. Cair pra 5ª divisão. Por sinal, você sabe o que significa o Outubro Rosa? […] Mas não pode viado jogar… não é viado, não, meu irmão! É homossexual, é orientação sexual. Todos nós somos iguais. Todos perante a Deus”, disse Neto. O comentarista também criticou o que considera uma falta de posicionamento interno, além de ter ampliado o debate para outros problemas do clube. Neto se incomodou com a relação entre a cor do uniforme e o momento colorado no Brasileirão.