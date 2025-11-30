Abel Braga se desculpa após fala homofóbica em apresentação no Internacional

Repercussão imediata e negativa leva o experiente treinador a se retratar horas depois nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

Abel Braga publicou uma mensagem com um pedido de desculpas após fazer um comentário homofóbico durante sua apresentação neste domingo (30) como treinador do Internacional para os dois últimos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro,. Em tom de piada, relatou uma conversa interna e disparou: “Eu não quero mais a p* do meu time treinando de camisa rosa, que parece time de viado”

A repercussão foi imediata e negativa, levando o experiente treinador a se retratar horas depois nas redes sociais. Leia mais: Abel chega ao Inter esbanjando confiança “Eu acrdito que não cai” “Colorados e Coloradas, reconheço que não fiz uma colocação adequada sobre a cor rosa durante a coletiva. Antes que isso se espalhe, peço desculpas. Cores não definem gêneros, o que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamo, vamo Inter!“.

O Internacional ocupa a 17ª posição na tabela, com 41 pontos — mesma pontuação do Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, mas com saldo de gols inferior. Restam apenas duas rodadas para definir o futuro da equipe: contra o São Paulo e Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro e no Beira-Rio, respectivamente. A missão de Abel é clara: evitar o segundo rebaixamento da história do clube.

Futuro incerto Ao assumir o cargo neste momento decisivo, Abel Braga deixou claro que não pretende seguir como técnico em 2026. No entanto, não descartou a possibilidade de permanecer no clube em outra função. Em resposta sobre o futuro, citou até uma parceria com D’Alessandro fora das quatro linhas: “É possível ficar em outro cargo. Aqui tem um cara que a gente gostaria de trabalhar junto. Quem sabe… Mas minha preocupação agora são esses poucos dias. No futebol, o futuro é impossível de prever.” Antes das falas do treinador em coletiva, Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, revelou os bastidores do acerto e revelou que Abel pediu para não ter remuneração no clube.