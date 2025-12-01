Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel Braga faz declaração homofóbica durante apresentação no Internacional

Sem treinar nenhum clube desde 2022, o experiente técnico de 73 anos foi o escolhido para substituir o demitido Ramón Díaz
O técnico Abel Braga retornou ao Internacional de forma polêmica. Logo em sua apresentação, realizada neste domingo, 30, o treinador fez uma declaração homofóbica ao revelar uma conversa com o elenco e com o diretor esportivo D'Alessandro. Posteriormente, pediu desculpas.

“O D'Ale parece uma formiguinha: está em todo lugar do campo. Fiz uma brincadeira, ele deu um esporro em todo mundo. Eu falei: 'não quero o meu time treinando de camisa rosa. Parece time de v****'”, disse Abel Braga.

Sem treinar nenhum clube desde 2022, o experiente técnico de 73 anos foi o escolhido para substituir o demitido Ramón Díaz e tentar evitar o rebaixamento do clube para a Segunda Divisão. Atualmente o Inter tem 41 pontos, na 17ª posição.

Pronunciamento pós-declaração

Após a repercussão negativa, o treinador usou seu perfil no Instagram para se retratar.

“Colorados e coloradas, em primeiro lugar, reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros, o que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho”, publicou.

(Com Leví Lima para Esportes O POVO).

