Abel Braga faz declaração homofóbica durante apresentação no Internacional

“O D'Ale parece uma formiguinha: está em todo lugar do campo. Fiz uma brincadeira, ele deu um esporro em todo mundo. Eu falei: 'não quero o meu time treinando de camisa rosa. Parece time de v****'”, disse Abel Braga.

O técnico Abel Braga retornou ao Internacional de forma polêmica. Logo em sua apresentação, realizada neste domingo, 30, o treinador fez uma declaração homofóbica ao revelar uma conversa com o elenco e com o diretor esportivo D'Alessandro. Posteriormente, pediu desculpas.

Sem treinar nenhum clube desde 2022, o experiente técnico de 73 anos foi o escolhido para substituir o demitido Ramón Díaz e tentar evitar o rebaixamento do clube para a Segunda Divisão. Atualmente o Inter tem 41 pontos, na 17ª posição.

Pronunciamento pós-declaração

Após a repercussão negativa, o treinador usou seu perfil no Instagram para se retratar.

“Colorados e coloradas, em primeiro lugar, reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros, o que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho”, publicou.

(Com Leví Lima para Esportes O POVO).