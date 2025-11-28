Fortaleza tem cinco desfalques diante do Atlético-MG

Fortaleza tem cinco desfalques diante do Atlético-MGPalermo deve escalar mesmo time que venceu Bragantino
Restando apenas três jogos para o final do Brasileirão, o Fortaleza terá cinco desfalques diante do duelo no próximo domingo, 30, contra o Atlético-MG na Arena Castelão, às 18h30min, válido pela 35ª rodada.
Estão no Departamento Médico os atletas: João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro), Marinho (entorse no tornozelo esquerdo), Rodrigo Santos (estiramento ligamentar no joelho esquerdo), Lucca Prior (pubalgia) e o mais recente lesionado Bruno Pacheco (fratura na mão esquerda).
Sem Pacheco, titular da posição, Palermo deve manter Diogo Barbosa na vaga. Na vitória sobre o Bragantino, o camisa 16 atuou os 90 minutos.
Mais de 30 mil torcedores confirmados
O Tricolor do Pici anunciou o check-in de sócios-torcedores e a venda de ingressos promocionais para o embate contra o Atlético-MG. Com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados aos setores Inferior Sul e Inferior Norte, quase 30 mil torcedores foram confirmados na Arena Castelão neste domingo, 30/11. Caso vença e uma série de resultados aconteça, o Fortaleza pode sair do Z-4 e respirar na luta contra o rebaixamento.