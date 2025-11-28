Fortaleza tem cinco desfalques diante do Atlético-MG

Restando apenas três jogos para o final do Brasileirão, o Fortaleza terá cinco desfalques diante do duelo no próximo domingo, 30, contra o Atlético-MG na Arena Castelão, às 18h30min, válido pela 35ª rodada.

Estão no Departamento Médico os atletas: João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro), Marinho (entorse no tornozelo esquerdo), Rodrigo Santos (estiramento ligamentar no joelho esquerdo), Lucca Prior (pubalgia) e o mais recente lesionado Bruno Pacheco (fratura na mão esquerda).