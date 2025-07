Tabela do Brasileirão 2025: classificação atualizada da Série A hoje (24/07)

Flamengo venceu o Bragantino em Brançança Paulista e encostou no líder Cruzeiro; confira classificação da Série A / Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

A Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, se aproxima do fim do primeiro turno com disputas acirradas tanto na parte de cima, como na parte de baixo da tabela de classificação. A 16ª rodada já se iniciou, e seis jogos foram disputados até agora, com mais um marcado para esta hoje, quinta-feira, 24 de julho (24/07). Brasileirão 2025: VEJA o que mudou nos 20 times da Série A

Tabela do Brasileirão 2025: veja os jogos desta rodada da Série A

Seis partidas foram realizadas nessa quarta-feira, 24, com destaque para a vitória do vice-líder Flamengo sobre o RB Bragantino em Bragança Paulista, por 2 a 1. O líder Cruzeiro não conseguiu superar o mandante Corinthians, e viu a vantagem sobre o Mengo cair por um ponto. Em duelo nordestino no fim da tabela, o Sport buscou o empate com o Vitória. Já o Santos perdeu para o Internacional, bem como o Fluminense foi batido pelo Palmeiras. Já o Ceará perdeu para Mirassol em casa. Fluminense 1x2 Palmeiras - Maracanã, 23/07



- Maracanã, 23/07 Ceará 0x2 Mirassol - Arena Castelão, 23/07



- Arena Castelão, 23/07 Corinthians 0x0 Cruzeiro - Neo Química Arena, 23/07



- Neo Química Arena, 23/07 Santos 1x2 Internacional - Vila Belimira, 23/07



- Vila Belimira, 23/07 Red Bul Bragantino 1x2 Flamengo - Cícero de Souza Marques, 23/07



- Cícero de Souza Marques, 23/07 Vitória 2x2 Sport - Barradão, 23/07

SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Jogos restantes da 16ª rodada da Série A do Brasileirão Nesta quinta-feira, 24, apenas uma partida será realizada. O Juventude, de Caxias do Sul, recebe o São Paulo, no estádio Alfredo Jaconi. Os outros três jogos ainda serão marcados.