Fortaleza x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Vojvoda e Léo Condé irão se enfrentar em quarto Clássico-Rei de 2025. / Crédito: Aurélio Alves e Samuel Setubal/O POVO

Depois de 1.064 dias, o Clássico-Rei está de volta à principal vitrine do futebol brasileiro. Com tabu em jogo e a necessidade de voltar a vencer na Série A, Fortaleza e Ceará medem forças neste domingo, 13, a partir das 20h30min, na Arena Castelão, pela 13ª rodada da competição. É o primeiro compromisso das equipes pelo Brasileirão na retomada do calendário das principais competições nacionais, que fora paralisado em razão da Copa do Mundo de Clubes. O Vovô foi derrotado por Atlético-MG e Botafogo antes da pausa e caiu para a 12ª posição. Já o Leão, que venceu apenas dois jogos em 12, amarga sequência de quatro reveses na elite e está na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ​ Fortaleza x Ceará pela Série A 2025: como chega o Leão Mandante do jogo, o Fortaleza quer encerrar o tabu incômodo diante do arquirrival e deixar o Z-4. No meio de semana, o Leão foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Bahia, mas mostrou pontos positivos depois de um primeiro semestre ruim. Entre eles, a atuação do meio-campista Matheus Pereira, que estreou com gol e quer sair vitorioso do primeiro Clássico-Rei. "Não só o torcedor está insatisfeito. Nós, jogadores, também, temos consciência da situação que estamos", reconhece o camisa 5. "Temos que entrar muito bem mentalmente, concentrados naquilo que temos que fazer, qual é o nosso objetivo. E, como eu venho dizendo, nosso objetivo é sempre ganhar. Somos o Fortaleza. Essa camisa é muito pesada no futebol brasileiro", completa. O técnico Juan Pablo Vojvoda, um dos tantos estrangeiros envolvidos no duelo, não deverá contar com Bruno Pacheco, David Luiz e Moisés, todos entregues ao departamento médico. O recém-contratado Jose Herrera foi regularizado e está à disposição, mas Adam Bareiro ainda não. O comandante argentino pode optar por retomar o 3-5-2, dando mais liberdade aos alas e fortalecendo o meio-campo. Fortaleza x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô Já o Ceará, que avançou para a semifinal do Nordestão ao despachar o Sport, nos pênaltis, tem o recorte recente diante do maior rival como trunfo e quer voltar a figurar entre os dez primeiros colocados da Série A, sem se colocar no posto de favorito devido ao mau momento do Fortaleza.

"Nunca tem zebra em um clássico, nem aqui e nem no lado de lá. Nunca tem favorito", alerta o volante Fernando Sobral, experiente no confronto. "Clássico é um jogo que todo mundo para para assistir, não só aqui no Estado, mas no Nordeste todo. O País inteiro gosta do clássico, do que as torcidas proporcionam nas arquibancadas. Sou um cara privilegiado de ter mais vitórias do que derrotas e espero aumentar", aponta. A única baixa para o técnico Léo Condé é o zagueiro Luiz Otávio, que segue período de recuperação após cirurgia no joelho. A tendência é que o treinador siga o padrão de repetir a escalação da equipe, inclusive com a permanência de Bruno Ferreira no gol. O arqueiro foi surpresa diante do Sport, já que Fernando Miguel vinha sendo titular, e defendeu uma cobrança na disputa por pênaltis. Fortaleza x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo O Fortaleza conta com a segurança de João Ricardo — que terá de se recuperar após falha contra o Bahia — e ganhou qualidade técnica com a presença de Matheus Pereira no meio-campo. O novo camisa 5 é responsável por iniciar a construção das jogadas e pode ser peça importante para "quebrar" as linhas de marcação do Vovô.

Já tem o Ceará tem o artilheiro Pedro Raul como principal esperança de gols e também conta com o garçom Lucas Mugni. Tanto o meia quanto o atacante já balançaram as redes em clássicos nesta temporada e podem desequilibrar o confronto a favor do Alvinegro. Fortaleza x Ceará pela Série A 2025: retrospecto O embate diante do maior rival, portanto, é a oportunidade para os dois lados de elevar o moral e subir na classificação. No último encontro pela Série A, em 14 de agosto de 2022, triunfo tricolor: 1 a 0, gol de Moisés. Desde então, em 12 confronto, seis vitórias alvinegras, cinco empate e apenas uma vitória do time do Pici. A equipe de Porangabuçu ostenta invencibilidade nos oito clássicos mais recentes e quer ampliar a marca. Fortaleza x Ceará pela Série A 2025: análise de Mateus Moura "O Ceará chega para o Clássico-Rei em melhor momento e, principalmente, mais equilibrado tática e tecnicamente. O Fortaleza mostrou certa evolução contra o Bahia, o que gera uma expectativa de que consiga fazer um confronto competitivo. Por se tratar de um jogo que envolve rivalidade — além do contexto em si, de muita tensão e enorme importância na tabela da Série A —, as fases podem acabar se tornando equivalentes em campo", avalia o jornalista do Esportes O POVO.

"É difícil prever algo se tratando de Clássico-Rei. A história já mostrou que tudo pode acontecer. Mas luta e entrega, de ambos os lados, não devem faltar. O Leão, pressionado e na zona de rebaixamento, precisa a todo custo da vitória. O Vovô, embora mais confortável, não pode se dar ao luxo de perder o jogo — afinal, está a somente cinco pontos de diferença do rival. Talvez seja um embate muito mais físico do que propriamente técnico, com os dois times priorizando a fase defensiva. A bola parada pode ser um diferencial", completa. Fortaleza x Ceará pela Série A 2025: prováveis escalações Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Gustavo Mancha; Mancuso, Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pochettino e Diogo Barbosa; Marinho (Breno Lopes) e Deyverson. Téc: Vojvoda Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Pedro Henrique, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé