Tabela do Brasileirão 2025: veja os jogos antes da pausa para Mundial

A 12ª rodada do Brasileirão 2025 marca a última antes da pausa para o Mundial de Clubes, com seis jogos agitando o Dia dos Namorados

Antecedendo a pausa para o novo Mundial de Clubes , a 12ª rodada do Brasileirão será disputada nesta quinta-feira, 12 de junho. Ao todo, acontecerão seis jogos, todos sem a presença das equipes que vão disputar o torneio da Fifa, já que ambos os elencos se encontram nos Estados Unidos.

Duas partidas abrirão a rodada à partir das 19 horas: RB Bragantino x Bahia, em um confronto direto pelas primeiras colocações da tabela, e Vitória x Cruzeiro, com a equipe mineira podendo encerrar a primeira parte da competição na liderança antes da pausa para o Mundial.

Todos os jogos ocorrem nesta quinta-feira, Dia dos Namorados. O campeonato será retomado exatamente 30 dias depois, em 12 de julho, já com o retorno dos quatro representantes brasileiros dos Estados Unidos.

Tabela do Brasileirão 2025: jogos da 12ª rodada



Além das partidas em Bragança Paulista e Salvador, outras quatro acontecerão em Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo. Confira todos os jogos desta quinta-feira pela 12ª rodada do Brasileirão 2025:

19h -Vitória x Cruzeiro

19h - RB Bragantino x Bahia

19h30min - Fortaleza x Santos

20h - Grêmio x Corinthians

21h30min - São Paulo x Vasco

21h30min - Atlético-MG x Internacional

Os jogos das equipes que estão nos Estados Unidos para a disputa do Mundial ainda não tem data para acontecer. O primeiro jogo envolvendo brasileiros acontece no domingo, 15, no confronto entre Palmeiras e Porto, de Portugal.