Flamengo embarca rumo aos Estados Unidos para disputa da Copa do Mundo de Clubes

O Flamengo embarcou na noite desta quarta-feira rumo aos Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O torneio acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho. A estreia do Rubro-Negro está marcada para a próxima segunda-feira, dia 16, às 22 horas (horário de Brasília), contra o Espérance de Tunis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

No Aeroporto do Galeão, a delegação do clube carioca foi recebida com muita festa. A ação da torcida contou com bandeirões e sinalizadores em apoio à equipe antes do voo. Apesar da euforia, houve protestos contra a iminente transferência de Gerson ao Zenit, da Rússia.