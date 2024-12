Rodada final do Brasileirão 2024: quando será? Veja tabela e jogos

A última rodada do Campeonato Brasileiro ocorrerá no dia 8 de dezembro, com todos os jogos iniciando às 16h (horário de Brasília) / Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Com o fim da 36ª rodada, a antepenúltima do Campeonato Brasileiro, as últimas definições estão sendo aguardadas para a 38ª e última rodada da competição. Na liderança, está o Botafogo, que recentemente conquistou o título da Copa Libertadores e almeja a “dupla coroa”, tornando-se vencedor de ambos os torneios. Ligas avançam por união para venda do Brasileirão no exterior; SAIBA MAIS

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da disputa pelo título, na qual Botafogo e Palmeiras são os únicos candidatos, outra batalha que promete mobilizar os torcedores é a luta contra o rebaixamento.

Na parte de baixo da tabela, dois times já estão confirmados na Série B de 2025 (Atlético-GO e Cuiabá), enquanto ainda restam duas vagas indefinidas. A definição das vagas para os torneios internacionais de 2025 também está em jogo, embora grande parte dos classificados já esteja garantida ou muito próxima de garantir sua posição. Assim, na 38ª rodada, o foco estará na definição final das posições na tabela, que influenciam as premiações financeiras. Rodada final do Brasileirão 2024: disputa pelo título Com as derrotas de Fortaleza e Internacional na 36ª rodada, apenas Botafogo e Palmeiras seguem com chances de conquistar o título do Brasileirão. A equipe carioca, líder do campeonato com 73 pontos, vem embalada pelo recente título da Libertadores, conquistado após derrotar o Atlético-MG.

Na segunda colocação, o Palmeiras, com 70 pontos, busca o tricampeonato consecutivo, o que o isolaria como o clube com o maior número de conquistas no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Botafogo enfrentará o São Paulo, no Rio de Janeiro, enquanto o Palmeiras jogará contra o Fluminense, em São Paulo. Botafogo campeão? Torcedor tatua taças da Libertadores e do Brasileirão; CONFIRA

Rodada final do Brasileirão 2024: definições por vagas na Libertadores e Sul-Americana Na disputa pelas competições internacionais de 2025, Libertadores e Copa Sul-Americana, algumas vagas já estão definidas. Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Internacional e São Paulo garantiram presença na principal competição do continente, a Libertadores. Restam, portanto, duas vagas. Bahia e Corinthians são os principais candidatos a ocupá-las, mas Cruzeiro, Vitória, Grêmio e Vasco da Gama ainda possuem chances matemáticas de alcançar o G8 e se classificar. Na Copa Sul-Americana, nenhuma equipe está matematicamente classificada, mas os principais favoritos a garantir vaga são Vitória, Grêmio, Vasco da Gama e Atlético-MG. Ao todo, seis vagas são destinadas a clubes brasileiros na competição.