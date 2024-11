Botafogo campeão? Torcedor tatua taças da Libertadores e do Brasileirão

Torcedor do Botafogo desenhou as taças da Libertadores e do Brasileirão antes de jogos decisivos contra Atlético-MG e Palmeiras

Um torcedor do Botafogo já carrega na pele as sonhadas taças da Libertadores e do Brasileirão, títulos em disputa pelo Glorioso. Em sua rede social, Alex Fonseca exibiu o resultado de uma tatuagem feita na perna. Na imagem, o troféu da competição continental aparece erguido por um botafoguense, enquanto a taça do Brasileiro consta ao lado.

O vídeo do registro dividiu opiniões, já que o duelo pela Libertadores será disputado em jogo único e campo neutro na Argentina, contra o Atlético-MG. Enquanto isso, no Brasileirão, o Glorioso perdeu a liderança na última rodada e, nesta terça-feira (26), enfrenta o Palmeiras, justamente a equipe que assumiu a ponta da classificação.