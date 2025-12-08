FCF lamenta rebaixamentos de Ceará e Fortaleza à Série B: "Dor e frustração"

Em nota oficial, a entidade destacou que não medirá esforços, para que, dentro de suas esferas, os clubes retornem à Série A

A Federação Cearense de Futebol (FCF) emitiu nota oficial na manhã desta segunda-feira, 8, para manifestar solidariedade a Ceará e Fortaleza após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

A entidade reafirmou o apoio aos clubes e se mostrou à disposição para ajudar na reconstrução para a temporada de 2026, trabalhando para que o futebol cearense retorne à Série A.

"O momento é de dor e frustração para todos que vivem o futebol no nosso Estado. A paixão e o envolvimento das torcidas de Ceará e Fortaleza são reconhecidos em todo o país, assim como o trabalho que ambos os clubes vêm desenvolvendo nos últimos anos, elevando o nome do futebol cearense em competições nacionais e internacionais. Um resultado de campo, por mais duro que seja, não apaga essa trajetória", diz trecho da nota da FCF.

Desde 2018, o futebol cearense tinha ao menos um clube na elite nacional. Teve Ceará e Fortaleza juntos de 2019 a 2022 e voltou a ter em 2025, mas os dois acabaram rebaixados para a próxima temporada.



Vovô e Leão tiveram as quedas decretadas nesse domingo, 7, encerrando o Brasileirão no Z-4. O Alvinegro foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 1, no Castelão, enquanto o Tricolor perdeu para o Botafogo por 4 a 2, no Rio de Janeiro.