FCF lamenta rebaixamentos de Ceará e Fortaleza à Série B: "Dor e frustração"

Em nota oficial, a entidade destacou que não medirá esforços, para que, dentro de suas esferas, os clubes retornem à Série A
A Federação Cearense de Futebol (FCF) emitiu nota oficial na manhã desta segunda-feira, 8, para manifestar solidariedade a Ceará e Fortaleza após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

A entidade reafirmou o apoio aos clubes e se mostrou à disposição para ajudar na reconstrução para a temporada de 2026, trabalhando para que o futebol cearense retorne à Série A.

"O momento é de dor e frustração para todos que vivem o futebol no nosso Estado. A paixão e o envolvimento das torcidas de Ceará e Fortaleza são reconhecidos em todo o país, assim como o trabalho que ambos os clubes vêm desenvolvendo nos últimos anos, elevando o nome do futebol cearense em competições nacionais e internacionais. Um resultado de campo, por mais duro que seja, não apaga essa trajetória", diz trecho da nota da FCF.

Desde 2018, o futebol cearense tinha ao menos um clube na elite nacional. Teve Ceará e Fortaleza juntos de 2019 a 2022 e voltou a ter em 2025, mas os dois acabaram rebaixados para a próxima temporada.

Vovô e Leão tiveram as quedas decretadas nesse domingo, 7, encerrando o Brasileirão no Z-4. O Alvinegro foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 1, no Castelão, enquanto o Tricolor perdeu para o Botafogo por 4 a 2, no Rio de Janeiro.

Confira a nota na íntegra:

"A Federação Cearense de Futebol manifesta sua solidariedade ao Ceará Sporting Club e ao Fortaleza Esporte Clube, bem como às suas torcidas, dirigentes, atletas, comissões técnicas e colaboradores, em razão do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

O momento é de dor e frustração para todos que vivem o futebol no nosso Estado. A paixão e o envolvimento das torcidas de Ceará e Fortaleza são reconhecidos em todo o país, assim como o trabalho que ambos os clubes vêm desenvolvendo nos últimos anos, elevando o nome do futebol cearense em competições nacionais e internacionais. Um resultado de campo, por mais duro que seja, não apaga essa trajetória.

A FCF reafirma publicamente seu respeito e apoio aos dois clubes e se coloca à disposição para, dentro de suas atribuições, caminhar ao lado de Ceará e Fortaleza na reconstrução necessária para a temporada de 2026, trabalhando para que o futebol cearense retorne à Série A e siga ocupando o espaço que conquistou no cenário brasileiro.

Ao torcedor, deixamos a mensagem de que seguimos juntos. Como entidade que representa o futebol do nosso Estado, também sentimos, mas não deixaremos de trabalhar. Unidos, Federação, clubes e torcidas, teremos forças para transformar esse momento difícil em motivação para voltar ainda mais fortes"

