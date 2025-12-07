Palmeiras vence de virada e rebaixa o Ceará na última rodada do Brasileirão

Palmeiras vence de virada e rebaixa o Ceará na última rodada do BrasileirãoVerdão dominou o segundo tempo e virou a partida com boas atuações de Larson e Facundo Torres
O Palmeiras venceu o Ceará de virada por 3 a 1 na Arena Castelão, neste domingo (7/12), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa. Facundo Torres, Sosa e Flaco López viraram o jogo para o Verdão.
Este resultado rebaixou o Ceará para a segunda divisão do Brasileirão 2026: o clube nordestino termina o campeonato na 17ª posição com 43 pontos conquistados. O Verdão, que já estava com o vice-campeonato garantido desde o início da rodada, termina sua participação na competição com 76 pontos conquistados, e se torna o vice com maior pontuação na história dos pontos corridos com 20 clubes (desde 2006).
O Ceará começou a partida controlando a posse de bola e tentando se impor diante do Palmeiras. A primeira chance foi do Vozão após enfiada de Pedro Raul: Fernandinho recebeu e tentou passe para a segunda trave, mas estava impedido. A resposta do Verdão veio quatro minutos depois, quando Larson colocou Sosa frente a frente com Bruno Ferreira. O paraguaio tentou uma cavadinha e errou o gol.