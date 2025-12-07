Palmeiras vence de virada e rebaixa o Ceará na última rodada do Brasileirão

O primeiro gol saiu aos 12 minutos: Lucas Mugni cobrou falta para a área, Willian Machado ajeitou e Pedro Raul empurrou para dentro. O resultado parcial livrava o Ceará da queda, mas a vantagem durou pouco. Apenas cinco minutos depois, Bruno Fuchs foi ao ataque, cruzou para a segunda trave e Facundo Torres finalizou de primeira, marcando um belo gol.

Palmeiras melhora e passa a controlar o jogo

Na segunda etapa, o Palmeiras voltou com a mesma formação, mas mostrou mais tranquilidade para trocar passes e inverteu o cenário da primeira etapa, na qual viu o Ceará se lançar ao ataque. Com mais posse e controle de do jogo, o gol da virada passou a ser questão de tempo. Aos 15 minutos, Sosa cobrou falta na entrada da área. Com uma batida forte, no canto de Bruno Ferreira, o paraguaio empatou o jogo e se redimiu do erro da primeira etapa.

O Ceará tentou responder com duas alterações na sequência, as entradas de Vina e Pedro Henrique. Mas os jogadores nada puderam fazer para mudar o resultado do jogo: apenas cinco minutos depois do empate, Flaco López fechou cruzamento de Jefté em direção à segunda trave e marcou o terceiro do Verdão, dando números finais ao jogo e rebaixando o Ceará para a Série B do Brasileirão de 2026.