Com uma a menos, seleção feminina vence amistoso contra Inglaterra

25-10-2025 - Inglaterra vs Brasil - Etihad Stadium - Manchester. Bia Zanerato comemora gol da seleção brasileira na vitória contra a Inglaterra, em amistoso de futebol feminino / Crédito: Lívia Villas Boas / CBF

No amistoso entre as atuais campeãs da América do Sul e da Europa, deu Brasil. Neste sábado, 25, a seleção feminina de futebol derrotou a Inglaterra por 2 a 1, no Etihad Stadium, em Manchester. As brasileiras resistiram à pressão de jogarem cerca de 70 minutos com uma jogadora a menos. O duelo serviu como "prévia" da próxima Finalíssima, torneio que reúne, em jogo único, os vencedores da Copa América e da Eurocopa, em data e local a serem confirmados. A edição mais recente também envolveu os dois países, em 2023. As seleções empataram em 1 a 1 em Wembley, em Londres, com triunfo nos pênaltis das anfitriãs.

Aos 17, Bia retribuiu a gentileza. Na sequência de uma bola recuperada por Angelina no meio-campo, a centroavante avançou até a entrada da área e rolou para Dudinha, que dominou e chutou forte, sem chances para Keating, ampliando a vantagem canarinho. Quatro minutos depois, porém, o Brasil perdeu Angelina, expulsa. A capitã recebeu o cartão vermelho direto ao derrubar Ella Toone antes da atacante entrar livre na área. Na cobrança da falta, a lateral Alex Greenwood acertou o travessão. No rebote, a zagueira Jess Carter cabeceou para fora. Com superioridade numérica, a Inglaterra passou a ocupar o campo de ataque por mais tempo, mas sem provocar grandes sustos no primeiro tempo. Na volta do intervalo, porém, as anfitriãs descontaram em um pênalti de Bia Zaneratto, que calçou a meia Beth Mead dentro da área. Aos seis minutos, a volante Georgia Stanway bateu no canto direito e venceu Lorena.