Seleção feminina se apresenta para amistosos com Inglaterra e Itália

A convocação original sofreu mais uma alteração. A atacante Debinha, do Kansas City Current (Estados Unidos), foi cortada por lesão e substituída por Isa, do São Paulo, relacionada pela primeira vez à seleção principal. A própria Debinha já tinha sido chamada como substituta de Gio Garbelini, do Atlético de Madrid, da Espanha, que se contundiu em jogo da Liga dos Campeões Feminina.



Além da partida contra as inglesas, atuais bicampeãs europeias, o Brasil terá pela frente a Itália no próximo dia 28 (uma terça-feira), às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, na cidade italiana de Parma. As rivais foram semifinalistas da Eurocopa deste ano, superada justamente pelas inglesas.