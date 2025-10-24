Filha de Ancelotti fala sobre encanto do pai pela Seleção: “Como se tivesse voltado no tempo”Katia Ancelotti revela sinergia dos jogadores com seu pai durante as convocações e também defende o trabalho do irmão à frente do Botafogo
Com cinco meses e seis partidas à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti vive a expectativa da reta final de preparação para a Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Diante desse contexto, o treinador entende que fez a escolha certa na carreira ao deixar o Real Madrid e voltar a disputar um Mundial de seleções, segundo sua filha, Katia Ancelotti.
Em entrevista ao Corriere della Sera, da Itália, ela destacou que mesmo em pouco tempo, o italiano está encantado com a união e o comprometimento dos jogadores do Brasil.
“Algo me surpreendeu. Papai diz que se sentiu como se tivesse voltado no tempo, para a época em que era jogador de futebol”, disse.
“Sua seleção inclui jogadores que atuam em algumas das maiores ligas de futebol da Europa, mas quando retornam à terra natal, sentem a força de suas raízes. Mal podem esperar para treinar, jogar, querem estar juntos. Não se levantam da mesa logo depois do almoço, não ficam presos ao celular ou ao laptop o tempo todo. Isso é algo que eles gostam”, completou.
Relação estreita com o futebol brasileiro
A relação da família ficou ainda mais estreita. Afinal, Davide Ancelotti assumiu o comando do Botafogo e segue perto do pai. Ele será auxiliar de Carlo na Copa do Mundo, assim como Mino Fulco, marido de Katia.
“Meu irmão Davide enfrentou muitas críticas por começar a treinar com o pai. Acho que ele teve mais dificuldades do que os outros, justamente porque sempre apontavam o dedo para ele. Agora está treinando o Botafogo sozinho. Ele também está no Brasil. Me incomoda que falem dele e não de outros filhos que também têm pais como treinadores”, defendeu.
” Gostaria de vê-lo bravo. Só uma vez. Dizem que acontece em campo e no vestiário. Meu irmão Davide e meu marido Mino falam sobre ataques de fúria, uma versão de pai que não conheço. Gostaria de vê-lo assim na vida real, às vezes”, frisou.
Por fim, Ancelotti convoca a Seleção no dia 3 de novembro para mais dois amistosos de preparação para a Copa do Mundo: contra Tunísia e Senegal. Vale lembrar que ele soma, até o momento, seis jogos, com três vitórias, um empate e duas derrotas.