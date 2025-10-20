Carlo Ancelotti convoca Seleção no dia 3 de novembro para últimos jogos do ano

Lista será para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que ocorrem na Europa em meados do mês de novembro / Crédito: Jogada 10

A CBF marcou a data da próxima convocação da Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista de jogadores na segunda-feira, dia 3 de novembro. O evento ocorrerá às 15h, na sede da entidade, localizada no Rio de Janeiro. Esta convocação servirá para os dois últimos amistosos do Brasil em 2025. O time enfrentará as seleções africanas de Senegal e Tunísia, ambas em solo europeu. Os compromissos encerram o calendário de 2025 da Seleção. O primeiro jogo será contra o Senegal, no sábado (15), no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra. Logo depois, a delegação viaja para a França. O time enfrenta a Tunísia na terça-feira (18), na cidade de Lille. O técnico italiano usará essas partidas para realizar suas observações finais visando a montagem do grupo para o próximo ano.