Carlo Ancelotti convoca Seleção no dia 3 de novembro para últimos jogos do ano

Carlo Ancelotti convoca Seleção no dia 3 de novembro para últimos jogos do anoLista será para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que ocorrem na Europa em meados do mês de novembro
A CBF marcou a data da próxima convocação da Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista de jogadores na segunda-feira, dia 3 de novembro. O evento ocorrerá às 15h, na sede da entidade, localizada no Rio de Janeiro. Esta convocação servirá para os dois últimos amistosos do Brasil em 2025. O time enfrentará as seleções africanas de Senegal e Tunísia, ambas em solo europeu.
Os compromissos encerram o calendário de 2025 da Seleção. O primeiro jogo será contra o Senegal, no sábado (15), no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra. Logo depois, a delegação viaja para a França. O time enfrenta a Tunísia na terça-feira (18), na cidade de Lille. O técnico italiano usará essas partidas para realizar suas observações finais visando a montagem do grupo para o próximo ano.
O objetivo principal de Ancelotti é preparar a equipe para a Copa do Mundo de 2026. Segundo o ge, o treinador pretende usar estes jogos de novembro para análises finais. A meta é, portanto, encorpar o time titular até março do próximo ano. O Brasil disputou oito jogos oficiais neste ano, com um desempenho irregular, somando quatro vitórias, um empate e três derrotas no total.
A CBF já trabalha no planejamento do início de 2026. Um amistoso de peso contra a França está bem encaminhado para ocorrer. Além disso, a entidade busca um segundo adversário forte para a Data Fifa de março, com Holanda e Croácia sendo as seleções preferidas. A definição, contudo, depende do calendário das eliminatórias europeias, que reservam essa data para a disputa da repescagem continental.
